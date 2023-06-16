Путин назвал рекордными показатели по ремонту и строительству автодорог в России

Глава государства отметил, что эту планку нужно поднимать

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Россия в этом году достигла рекордных показателей по количеству отремонтированных и построенных дорог, эту планку нужно поднимать. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в пятницу.

"Отмечу работу, которую мы ведем по комплексному развитию региональной инфраструктуры, повышению связанности наших территорий. В прошлом году было отремонтировано более 20 тыс. км региональных автодорог, построено и реконструировано 1,2 тыс. км. Все это рекордные показатели, объемы. Хочу поблагодарить наших строителей, инженеров, конструкторов, рабочих за их ответственный и результативный труд, - сказал Путин. - Рассчитываю, что в текущем году мы не только удержим эту планку, но и поднимем еще выше. У нас все для этого есть, все сверстано. Надеюсь, что так и будет, как мы планируем".

По словам президента, также получают развитие современные линии связи и телекоммуникации. "В прошлом году их было построено более 3 тыс. км, а план на текущий год - 9 с лишним тыс. км, в три раза больше", - подчеркнул Путин.

Он также напомнил о поставленной задаче - "до 2030 года обеспечить качественной связью и доступом в интернет все населенные пункты страны, где проживает от 100 до 500 человек".