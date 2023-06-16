16 июня, 13:19
ПМЭФ

Путин назвал рекордными показатели по ремонту и строительству автодорог в России

Глава государства отметил, что эту планку нужно поднимать

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Россия в этом году достигла рекордных показателей по количеству отремонтированных и построенных дорог, эту планку нужно поднимать. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в пятницу.

Читайте также
Путин подтвердил индексацию МРОТ с 2024 года на 18,5%, что намного выше инфляцииПутин заявил, что России нужно добиваться высоких темпов ростаПутин призвал к реализации в срок проекта по внедрению и производству промышленных роботов

"Отмечу работу, которую мы ведем по комплексному развитию региональной инфраструктуры, повышению связанности наших территорий. В прошлом году было отремонтировано более 20 тыс. км региональных автодорог, построено и реконструировано 1,2 тыс. км. Все это рекордные показатели, объемы. Хочу поблагодарить наших строителей, инженеров, конструкторов, рабочих за их ответственный и результативный труд, - сказал Путин. - Рассчитываю, что в текущем году мы не только удержим эту планку, но и поднимем еще выше. У нас все для этого есть, все сверстано. Надеюсь, что так и будет, как мы планируем".

По словам президента, также получают развитие современные линии связи и телекоммуникации. "В прошлом году их было построено более 3 тыс. км, а план на текущий год - 9 с лишним тыс. км, в три раза больше", - подчеркнул Путин.

Он также напомнил о поставленной задаче - "до 2030 года обеспечить качественной связью и доступом в интернет все населенные пункты страны, где проживает от 100 до 500 человек". 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПМЭФ
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация