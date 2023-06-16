Льготная ипотека в новых регионах России будет выдаваться со ставкой 2%

В частности, строительство жилья в рамках льготной ипотеки на территории Донецкой Народной Республики начнется до конца июня

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Программы льготной ипотеки со ставкой 2% будут запущены в новых регионах России. Об этом сообщил в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

"В новых регионах скоро будут запущены программы льготной ипотеки. Планируется установить ставку - 2%", - рассказал он.

По словам министра, остальные федеральные льготные программы ипотечного кредитования продолжат работать до июля 2024 года. "Как сказал президент, мы условия сегодня не меняем. В этой части никаких действий не приостанавливаем, а наоборот - развиваем жилищное строительство в новых регионах России. В большей части, конечно, в безопасных зонах", - подчеркнул он.

Ранее Минстрой сообщал, что строительство жилья в рамках льготной ипотеки на территории Донецкой Народной Республики начнется до конца июня. Застройщики завершили подготовительные работы и готовы приступить к строительству нового жилья на пяти площадках в Мариуполе. Суммарная площадь застройки - более 14 гектаров. Всего под программу льготной ипотеки администрации населенных пунктов республики выделили 112 земельных участков.