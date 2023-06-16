Путин назвал сдерживание цен не только задачей ЦБ, но и критерием оценки работы кабмина

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Сдерживание роста цен является не только задачей ЦБ РФ, но и критерием оценки работы правительства по стимулированию роста предложения. Об этом в пятницу заявил президент России Владимир Путин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"В конце хочу отметить, что детальная проработка каждого из направлений является задачей правительства РФ, один из ключевых индикаторов, что наши подходы верные, это уровень инфляции. Нам надо одновременно добиваться высоких темпов экономического роста и сохранить динамику цен вблизи целевых значений - 4%, при этом ЦБ говорит о показателе в конце года в районе 5%", - сказал Путин.

"Сдерживание роста цен - это задача не только ЦБ, но и оценка качества работы правительства по стимулированию роста предложения", - добавил он.