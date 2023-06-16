16 июня, 13:19,
обновлено 16 июня, 13:41
ПМЭФ

Путин поставил задачу обеспечить опережающий рост доходов граждан

© ТАСС/ Ruptly

Глава государства отметил, что именно в этом заключается воплощение экономического роста страны

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), поставил задачу обеспечить опережающий рост доходов россиян.

"Расширение экономических возможностей России, ее потенциала должно быть прямо увязано с повышением благополучия наших граждан. Именно в этом и состоит воплощение экономического роста. Здесь имею в виду не только сохранение низкой инфляции и высокой занятости. Безусловно, важно обеспечить опережающий рост доходов граждан", - сказал он.

  

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПМЭФ
© Информационное агентство ТАСС
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