Путин поставил задачу обеспечить опережающий рост доходов граждан

Глава государства отметил, что именно в этом заключается воплощение экономического роста страны

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), поставил задачу обеспечить опережающий рост доходов россиян.

"Расширение экономических возможностей России, ее потенциала должно быть прямо увязано с повышением благополучия наших граждан. Именно в этом и состоит воплощение экономического роста. Здесь имею в виду не только сохранение низкой инфляции и высокой занятости. Безусловно, важно обеспечить опережающий рост доходов граждан", - сказал он.