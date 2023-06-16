"Туризм.РФ" будет развивать проекты в четырех регионах Сибири, ЦФО и Северо-Запада России

Речь идет о Карелии, Ленинградской и Калужской областях, а также Красноярском крае

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Власти Карелии, Ленинградской и Калужской области, а также Красноярского края подписали соглашения с корпорацией "Туризм.РФ", которая будет развивать проекты по привлечению туристов в эти регионы. Церемония заключения соглашений состоялась в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме.

"Для нас это очередной шаг выполнения поручения президента по ускорению развития туристической инфраструктуры нашей большой страны. Уже 57 регионов заключили соглашение с корпорацией "Туризм.РФ". Сегодня еще четыре региона начинают работу", - сказал заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко на церемонии подписания соглашений, добавив, что эти четыре региона являются излюбленными местами для отдыха туристов.

Как отмечается на сайте корпорации "Туризм.РФ", по новым соглашениям в регионах планируется реализация нескольких проектов. "В своей работе над развитием туристической инфраструктуры в регионах мы всегда движемся по двум главным направлениям - развиваем уже популярные у туристов места и открываем новые. В Карелии неизменным приоритетом будет активный и экотуризм, в Красноярске - познавательный туризм и активный отдых в природных парках, новые возможности для путешествий на Северный полюс. В Ленинградской области, благодаря ее бескрайним водным просторам, для туристов открываются возможности для интересного и насыщенного отдыха. Новое направление для семейного туризма планируется реализовать в Калужской области", - приводятся в сообщении на сайте слова генерального директора корпорации Сергея Суханова.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отметил, что за последние два года туристический поток в регион вырос в два раза. В 2022 году ее посетили более 6 млн туристов. Он отметил, что сегодня важно решать вопрос с нехваткой мест размещения. "Нам очень важно развивать индустрию гостеприимства <...>, нам сегодня же не хватает на 6 млн туристов 2,5 тыс. мест комфортного размещения", - сказал он.

По словам главы Карелии Артура Парфенчикова, республика активно работает с корпорацией, уже есть первые инвестпроекты. Он отметил, что туризм является важной составляющей развития экономики региона: в этой сфере ежегодно создаются новые объекты, новые рабочие места. Кроме того, растут объемы налоговых поступлений от туризма и смежных направлений - торговли, услуг. "Ежегодно в нашем традиционно гостеприимном крае отмечается рост туристического потока. В прошлом году Карелию посетили 1 млн 490 тыс. человек, что на 55% больше, чем в 2021 году, прогнозируется сохранение этой тенденции", - отметил Парфенчиков. Он добавил, что новое соглашение позволит региону активнее развивать туризм в Арктике, на мало изведанных туристами территориях, что даст импульс для их развития.

В Калужской области при поддержке корпорации "Туризм.РФ" реализуется несколько проектов - это создание гостинично-термального комплекса "Грин Флоу Николо-Дол", туристско-рекреационного кластера братьев Запашных "Сафари-парк" и строительство спа-отеля "Лен". Суммарный объем запланированных инвестиций в них составляет около 7,1 млрд рублей. На рассмотрение в корпорацию планируют отправить еще два проекта, сейчас они находятся на проработке. В Красноярском крае власти региона рассчитывают, что благодаря данному соглашению край получит новый механизм для стимулирования отрасли туризма.