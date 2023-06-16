16 июня, 13:19,
обновлено 16 июня, 13:49
ПМЭФ

Путин считает, что российская экономика должна стать "экономикой высоких зарплат"

© ТАСС/ Ruptly

Президент РФ заявил о необходимости новых требований к системе образования и повышению производительности труда

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Отечественная экономика должна стать экономикой "высоких заработных плат" с новыми требованиями к системе образования и повышением производительности труда, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Российская экономика должна стать экономикой высоких заработных плат с новыми требованиями к системе профессионального образования, с повышением производительности труда, в том числе на основе автоматизации и новых систем управления, с качественными современными рабочими местами и условиями труда", - сказал он. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПМЭФ
© Информационное агентство ТАСС
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