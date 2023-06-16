Росатом сообщил о продолжении работы в 60 странах несмотря на санкции

Партнеры ценят надежность компании, сообщил первый заместитель генерального директора Госкорпорации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом", несмотря на ситуацию с санкциями, продолжает работать в 60 странах, партнеры ценят ее надежность, сказал в пятницу первый заместитель генерального директора, директор блока по развитию и международному бизнесу Росатома Кирилл Комаров на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Мы продолжаем работать в 60 странах мира. И я вижу, что есть огромное количество стран, где наоборот, нас хотят. Вот знаете, Европа боится какой-то энергетической зависимости от России, а есть страны, которые давно уже настрадались в зависимости от совершенно другого ряда государств, и они говорят: придите к нам, потому что нам для баланса обязательно нужно, чтобы вы здесь тоже были", - сказал Комаров, отвечая на вопрос модератора сессии о том, не мешает ли госкорпорации то, что она атомная, государственная и российская.

Отношение к этим словам может быть самое разное, подчеркнул Комаров. "Когда мы чуть больше 10 лет назад занялись активным продвижением себя на мировой рынок, <…> нам все говорили: "Вы куда лезете, у вас есть три "родимых пятна" - вы русские, атомные и государственные, с вами никто никогда не будет иметь дела <...>. Но все зависит от того, как ты сам с этим работаешь, и одно и то же слово может восприниматься в очень разных коннотациях", - сказал Комаров. "Государственный", отметил он, может означать "чуть медленный, может быть, не всегда поворотливый, но зато очень надежный - не пропадет, никуда не денется и 100 лет будет сопровождать эту атомную станцию". Что касается атомности, то, как отметил Комаров, сегодня уже очень большое количество стран прописали атомную энергетику в свою таксономию. "Атомная энергетика - это источник электроэнергии, без которого никакой зеленый энергопереход вообще невозможен. И это поняли не только в России, это поняли в Европе, это поняли в США, это поняли в Китае, официально записав атомную энергетику как зеленую в свою таксономию", - отметил он.

О форуме

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.