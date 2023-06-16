Жителям брянского приграничья на выплаты направили более 147 млн рублей

По словам губернатора региона Александра Богомаза, на каждый поврежденный или разрушенный в результате обстрела ВСУ объект составляется смета, которая проходит экспертизу

ТАСС, 16 июня. Власти Брянской области за два года направили порядка 147,2 млн рублей на выплаты жителям приграничных населенных пунктов региона за утрату имущества в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил ТАСС в пятницу губернатор региона Александр Богомаз на Петербургском международном экономическом форуме.

"Что касается выплаты по утрате имущества: в прошлом году на эти цели было направлено 97,2 млн рублей, в этом году - мы уже выплатили 50 млн рублей", - сказал Богомаз.

По его словам, на каждый поврежденный или разрушенный в результате обстрела объект составляется смета, которая проходит экспертизу. Компенсация людям выплачивается из собственного бюджета, пока регион решает стоящие перед ним задачи без поддержки федерального центра.

Также, по словам губернатора, власти Брянской области в 2022 году выделили более 889 млн рублей на реализацию мер социальной поддержки участников специальной военной операции, из которых 517,6 млн - на единовременные выплаты в 200 тыс. рублей призванным на военную службу по мобилизации. В текущем году на эти цели планируется направить более 930 млн рублей.

Богомаз отметил, что Брянская область одной из первых собрала и направила гуманитарную помощь жителям Донбасса. В рамках деятельности штаба #МыВместе в муниципальных районах открыты 39 пунктов сбора гуманитарных грузов для жителей новых территорий России. Общий объем отправленного гуманитарного груза составляет 2 488,780 тонны.