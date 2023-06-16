16 июня, 13:21
ПМЭФ

Путин: государство идет навстречу бизнесу и вправе рассчитывать на ответные шаги

© ТАСС/ Ruptly

По словам президента, речь идет о социальной ответственности предпринимателей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Государство идет навстречу бизнесу, помогает в решении острых проблем и вправе рассчитывать на ответные шаги со стороны собственников предприятий, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

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"Государство идет навстречу бизнесу, помогает в решении острых проблем, включая вопросы с логистикой, заказами, доступностью оборотных средств. И мы вправе рассчитывать, уважаемые коллеги, на ответные шаги со стороны собственников предприятий и компаний, на проявление социальной ответственности - мы все время с вами говорим об этом", - отметил он. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПМЭФ
© Информационное агентство ТАСС
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