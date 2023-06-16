Путин: государство идет навстречу бизнесу и вправе рассчитывать на ответные шаги

По словам президента, речь идет о социальной ответственности предпринимателей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Государство идет навстречу бизнесу, помогает в решении острых проблем и вправе рассчитывать на ответные шаги со стороны собственников предприятий, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Государство идет навстречу бизнесу, помогает в решении острых проблем, включая вопросы с логистикой, заказами, доступностью оборотных средств. И мы вправе рассчитывать, уважаемые коллеги, на ответные шаги со стороны собственников предприятий и компаний, на проявление социальной ответственности - мы все время с вами говорим об этом", - отметил он.