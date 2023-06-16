Путин заявил, что суверенное развитие требует квалифицированных кадров и высоких зарплат

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Суверенное развитие и технологическое лидерство возможно только там, где есть квалифицированные кадры, а для этого нужны хорошие зарплаты, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Только там, где труд достойно оплачивается, будут работать профессиональные, квалифицированные кадры, будет производиться действительно качественная продукция, будет расти спрос и меняться его структура, а значит, только там возможно по-настоящему суверенное развитие, технологическое и экономическое лидерство", - подчеркнул глава государства.