16 июня, 13:29

Путин предположил, что в Алжире найдут полезной практику России по работе с бизнесом

В ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме российский лидер, рассуждая о государственном регулировании бизнеса, обратился к своему алжирскому коллеге Абдельмаджиду Теббуну

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин допустил, что власти Алжира могут найти что-то полезное для себя в практике российского государства по работе с бизнесом.

Выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), российский лидер, рассуждая о государственном регулировании бизнеса, обратился к своему алжирскому коллеге Абдельмаджиду Теббуну, который также выступает на пленарном заседании.

"Господин президент, мы в результате практической работы в экономике с бизнесом приходим к таким решениям. Я прошу прощения за то, что говорю долго, но, может быть, и для вашей страны вы здесь тоже найдете что-то полезное в нашей жизни, в нашей практике", - сказал Путин. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичАлжирРоссияТеббун, Абдельмаджид
© Информационное агентство ТАСС
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