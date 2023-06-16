Путин заявил о необходимости поддержать тех, кто "делает первые шаги" в бизнесе

Глава государства отметил, что речь идет в том числе о поддержке в рамках социального контракта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Необходимо поддержать людей, которые начинают заниматься бизнесом, в том числе в рамках социального контракта. Об этом в пятницу заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Необходимо поддержать людей, которые хотят заниматься бизнесом, делают здесь первые шаги, в том числе в рамках социального контракта, он сегодня предусматривает запуск своего дела, ведение личного подсобного хозяйства", - сказал он.

Путин назвал правильным дополнительное обучение участников социального контракта предпринимательским навыкам на базе центров "Мой бизнес" и отметил, что проходить это должно "конечно, за счет государства".

Глава государства уточнил, что в малом и среднем бизнесе в России занято более 28 млн человек, с начала 2022 года количество самозанятых удвоилось, их стало 7,6 млн человек. По словам Путина, расширение предпринимательской активности - одно из направлений развития экономики предложения.

О форуме

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.