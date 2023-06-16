16 июня, 13:32
ПМЭФ

В Липецкой области в новую площадку для выращивания скота инвестируют свыше 850 млн рублей

На предприятии будет создано 35 рабочих мест

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. В Липецкой области инвестор вложит в строительство новой площадки для выращивания крупного рогатого скота свыше 850 млн рублей. Об этом сообщил в пятницу журналистам губернатор региона Игорь Артамонов, комментируя подписание соответствующего соглашения с компанией "КолоСС" в рамках Петербургского международного экономического форума.

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"Компания намерена вложить 870 млн рублей в строительство площадки "Рогожино - III" для выращивания молодняка крупного рогатого скота молочных пород на 4 тыс. 320 голов, на предприятии будет создано 35 рабочих мест", - сказал Артамонов. Он отметил, что вложение больших средств в развитие производства в целом и молочного животноводства в частности говорит о перспективности и инвестиционной привлекательности региона.

"Молочное животноводство - отрасль, требующая грамотного управления, больших знаний и ответственности, мы готовы оказывать предпринимателям всестороннюю поддержку, чтобы их проекты заработали и приносили пользу региону", - заметил Артамонов.

В свою очередь в пресс-службе областного правительства напомнили, что основными видами деятельности компании является растениеводство и молочное животноводство. "Производственные объекты, в том числе пять молочно-товарных ферм расположены в пяти районах области, в конце прошлого года предприятие получило статус племенного репродуктора по разведению крупного рогатого скота голштинской породы", - заметили в пресс-службе. 

Теги:
РоссияЛипецкая областьАртамонов, Игорь ГеоргиевичПМЭФ
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