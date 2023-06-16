Минфин заявил о возможности пересмотреть дисконт на нефть при расчете налогов

По словам главы ведомства Антона Силуанова, дисконт "может быть поменьше"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Минфин РФ видит возможность уменьшения максимального размера скидки на нефть Urals к Brent, которая используется при налогообложении нефтяной отрасли, она "может быть поменьше", заявил журналистам глава Минфина РФ Антон Силуанов в кулуарах ПМЭФ-2023.

"У нас дисконт минус $25, но мы видим, что есть возможность и дальше посмотреть еще раз. Все-таки $25 - большой дисконт. Мы считаем, что может быть поменьше", - ответил Силуанов на вопрос о решении по скидке к цене нефти при расчете налогов. При этом министр не уточнил, насколько дисконт между Urals и Brent может быть меньше.

С 1 апреля в РФ вступил в силу закон, уточняющий методику определения цены российской экспортной нефти Urals при расчете налогов на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД). Законом предусматривается ограничение скидки на Urals к Brent при налогообложении $34 с апреля, $31 в мае, $28 в июне и $25 с июля. Кроме того, ограничен дисконт Urals при расчете экспортных пошлин.