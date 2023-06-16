Силуанов: для оптимизации расходов надо определиться с объемами необходимых ресурсов

По словам главы Минфина, ведомство ожидает, что доходы бюджета будут в рамках плана, хотя нефтегазовые могут быть "поменьше"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Необходимо определиться по объемам ресурсов, дополнительных потребностей в ресурсах, чтобы выйти на решение об оптимизации расходов федерального бюджета, заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"Сейчас надо определиться по объемам ресурсов, дополнительных потребностей в ресурсах, тогда будет понятно", - ответил Силуанов на вопрос о сроках, в которые правительство будет обсуждать и выйдет на решение об оптимизации расходов.

По его словам, Минфин ожидает, что доходы бюджета будут в рамках плана, хотя нефтегазовые могут быть "поменьше". "По плану, плюс-минус. Немножко нефтегаз может быть поменьше, но базовые будут", - сказал Силуанов.

Ранее он заявлял, что государство увеличило расходы за 2019-2022 годы в 1,5 раза - с 18 до 29 трлн рублей, дальше их увеличивать уже некуда.

Также Силуанов говорил, что Минфин РФ видит дисбаланс между доходами и расходами, однако дефицит бюджета по итогам текущего года "старается" выполнить по плану.

ПМЭФ - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.