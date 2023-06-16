Путин назвал занятость первым направлением для работы по развитию экономики предложения

Президент отметил, что уровень безработицы в России рекордно низкий, "чем можно, безусловно, по праву гордиться"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Совершенствование структуры занятости в России - первое направление развития экономики предложения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Первым направлением развития экономики предложения в текущих условиях, конечно же, является занятость и совершенствование структуры занятости. У нас есть огромные резервы, нужно их использовать. А для этого заниматься переподготовкой кадров, повышать экономическую активность граждан, чтобы люди могли реализовывать себя в новых, растущих, перспективных секторах", - отметил Путин.

Президент напомнил, что уровень безработицы в России сегодня рекордно низкий, "чем можно, безусловно, по праву гордиться". "Однако у этого достижения есть и обратная сторона медали - представители компаний в этом зале, конечно, понимают, о чем идет речь. Говорю о трудностях, связанных с подбором сотрудников, с дефицитом кадров", - отметил Путин.

При этом, добавил он, сегодня в каждом городе, поселке и регионе у граждан должна быть возможность найти работу. "Обращаю внимание правительства на ситуацию в регионах с высокой безработицей - а у нас, несмотря на то, что в целом по стране она находится на историческом минимуме, все-таки в отдельных регионах она остается и высокой. Здесь важно дать больше возможности людям получать новую специальность, в том числе в сфере информационных технологий или по другим техническим направлениям", - подчеркнул президент, добавив, что также необходимо наращивать работу над направлением по развитию компетенций для работы в формате удаленной занятости.

"Уже в следующем году при федеральной поддержке в регионах с ограниченными бюджетными ресурсами должны быть запущены не менее 10 таких проектов. Хорошим примером создания подобных образовательных пространств является "Школа-21", организованная "Сбером". Не могу не поприветствовать программы подобного рода", - подчеркнул Путин.