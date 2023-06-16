Путин предложил за два года выделить 11 млрд рублей на строительство модульных гостиниц

По словам президента, в 2022 году на поддержку строительства модульных гостиниц выделили 4,2 млрд рублей, охвачено 174 проекта в 20 регионах страны

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин предложил в ближайшие два года выделить дополнительно 11 млрд рублей на поддержку строительства модульных гостиниц.

Президент, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), подчеркнул, что сейчас активно развивается отдых на природе в модульных не капитального строительства гостиницах, коттеджах.

"Предлагаю в ближайшие два года выделить дополнительно 11 млрд рублей на поддержку строительства модульных гостиниц. Это позволит реализовать еще 470 проектов подобного рода почти на 9 тыс. м, а значит, больше людей смогут ближе познакомиться с уникальной природой, историческим и культурным наследием нашей страны", - сказал он.

В прошлом году, по словам президента, выделено на поддержку строительства модульных гостиниц 4,2 млрд рублей, охвачено 174 проекта в 20 регионах страны. "Однако спрос, как жизнь показывает, гораздо выше. Причем инвестиционные проекты проработаны, есть земельные участки, подведены инфраструктурные линии", - отметил глава государства.