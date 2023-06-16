Воробьев: ряд концернов Китая ведут переговоры о выпуске авто на бывшем заводе Mercedes

Губернатор Московской области положительно отозвался о своей первой поездке на автомобиле китайской марки, сказав, что автопром КНР "заслуживает уважения"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Несколько ведущих китайских предприятий заинтересованы в выпуске автомобилей на бывшем заводе Mercedes в Подмосковье, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью телеканалу НТВ в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Несколько ведущих предприятий ведут переговоры, чтобы выпускать ультрасовременные автомобили. Китай на выставке в Шанхае просто взорвал автомобильный мир. Сегодня они задают моду новую, и я очень надеюсь, что они ее продолжат задавать в Есипове, там, где Mercedes построил свои мощности. Мы их ждем, и я уверен, что все получится", - сказал он.

Воробьев отметил, что сам предпочитает разные марки автомобилей, в том числе японские. Он также признался, что ему нравятся электромобили американской компании Tesla. Кроме того, губернатор положительно отозвался о своей первой поездке на автомобиле китайской марки, сказав, что автопром КНР "заслуживает уважения". "Я уверен, что их экспансия дальше будет очень заметна", - добавил он.

ПМЭФ - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.