Выступление Путина на ПМЭФ и награждение Терешковой орденом Гагарина. Главное за 16 июня

Выступление Владимира Путина на ПМЭФ

Владимир Путин принял участие в пленарной сессии ПМЭФ. Глава государства сделал ряд важных заявлений, в том числе подтвердил индексацию МРОТ с 2024 года на 18,5% и предложил расширить условия выплаты пособий на детей. Кроме того, президент заявил о необходимости объявить амнистию для бизнеса по вынужденным нарушениям с валютой.

Награждение Валентины Терешковой орденом Гагарина

Первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова стала первым кавалером ордена Гагарина. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Награда присуждена за выдающиеся заслуги в освоении космического пространства, мужество и самоотверженность, проявленные в ходе исторического пилотируемого полета, активную общественную и международную деятельность.

Создание Совета Украина - НАТО

Организация Североатлантического договора приступила к созданию Совета Украина - НАТО, в котором республика будет консультироваться и принимать решения по вопросам общей обеспокоенности. Генсек организации Йенс Столтенберг отметил, что хотя все страны-участницы поддерживают вступление Украины в альянс в будущем, до завершения военного конфликта этот вопрос не стоит на повестке дня.

Приказ об обязательной явке в Ивано-Франковске

Начальник Ивано-Франковского городского военкомата издал приказ об обязательной явке всех военнообязанных в десятидневный срок, сообщило издание "Страна", опубликовав соответствующий документ. В нем говорится также о мобилизации транспортных средств и запрете менять место жительства без разрешения военкома. Отмечается, что в случае неявки нарушителям грозит уголовная ответственность. Официальные власти не комментировали эту информацию.

Задержание самолета ЮАР в Польше

В варшавском международном аэропорту был блокирован самолет с 120 сотрудниками служб безопасности президента ЮАР Сирилы Рамапосы. В МИД Польши объяснили, что на борту были "опасные материалы, на которые у представителей африканской республики не было разрешения", и что "на борту находились лица, о которых ранее польская сторона не была поставлена в известность".