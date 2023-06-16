Путин: Запад использует кризис на Украине как повод прикрыть экономические ошибки

Президент России заявил, что западные страны довели ситуацию до резкого роста инфляции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Страны Запада используют украинский кризис как повод для того, чтобы прикрыть свои экономические ошибки. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.

"Для них [стран Запада] только выгодно сегодняшнее состояние, сегодняшний кризис на Украине. Это повод для того, чтобы прикрыть свои экономические ошибки. И в энергетике, и в финансах. Они же довели ситуацию до резкого роста инфляции. Почему? Да потому что бездумно вваливали деньги там в свою экономику, триллионами", - сказал он.

Путин отметил, что "США влили 9 трлн [долларов], я сейчас уже не помню, боюсь ошибиться, в Европе - €5 трлн". "Инфляцию подстегнули, не мы сделали это. Они сделали еще до всяких ситуаций на Украине", - отметил президент.

Вместе с тем, по его словам, теперь страны Запада теперь свои ошибки прикрывают тем, что надо Россию наказать, и делают ее крайней. "Нет. Так не получится. Я не знаю, как вот господин президент относится к нашему сотрудничеству в области ОПЕК+. Я думаю, вы согласитесь она - эта наша совместная работа, носит абсолютно деполитизированный характер", - обратился Путин к президенту Алжира Абдельмаджиду Теббуну, присутствовавшему на пленарном заседании ПМЭФ.