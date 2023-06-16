На Кубани планируют построить завод мощностью 250 тыс. тонн

Предприятие будет заниматься производством муки, глютена и крахмала

КРАСНОДАР, 16 июня. /ТАСС/. Власти Краснодарского края, одного из основных сельскохозяйственных регионов в РФ, на площадке Петербургского международного экономического форума подписали инвестиционное соглашение с компанией, предусматривающее строительство завода глубокой переработки зерна, где будут выпускать муку, крахмал и комбикорма и глютен, его мощность составит 250 тыс. тонн в год. Об этом сообщается на сайте администрации региона в пятницу.

"Новое производство создадут в Красноармейском районе. Предусмотрено строительство предприятия по производству муки, крахмала и комбикормов мощностью 250 тыс. тонн в год. Кроме того, новый завод будет заниматься глубокой переработкой пшеницы и производством глютена, нативного и модифицированных крахмалов", - говорится в сообщении.

Предприятие будет иметь большое значение для региона с точки зрения импортозамещения и развития агроэкспорта, отметил заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Коробка, принявший участие в церемонии подписания протокола о намерениях. Инвестор - компания ООО "Краснодарский крахмальный комбинат" - планирует вложить в проект более 28,1 млрд рублей.

Также на площадке ПМЭФ власти края подписали инвестиционное соглашение с другой компанией, предусматривающее строительство нового фруктохранилища на 10,5 тыс. тонн "Новый комплекс по хранению фруктов на 10,5 тыс. тонн будет разместят на площади 2,82 га. На предприятии планируют создать 96 новых рабочих мест", - говорится в телеграм-канале министерства сельского хозяйства Краснодарского края в пятницу и отмечается, что соответствующее соглашение подписано на ПМЭФ.

Уточняется, что фруктохранилище построят в Славянском районе Краснодарского края. Садоводы в Краснодарском крае собрали по итогам 2022 года 600 тыс. тонн фруктов и ягод, что является рекордным показателем для региона. Характерной для региона является нехватка мощностей фруктохранилищ. 10 лет назад комплексы могли вмещать 135 тыс. тонн продукции, сейчас в крае функционируют фруктохранилища, рассчитанные на 360 тыс. тонн. В планах на ближайшие годы - строительство дополнительных объемов на 50 тыс. тонн Краснодарский край является основным сельскохозяйственным регионом России.