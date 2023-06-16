РФ и Белоруссия разрабатывают союзную программу по производству контейнеров

Это необходимо с целью снижения объемов их закупок в Китае, уточнил посол республики в Москве Дмитрий Крутой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Минск и Москва разрабатывают новую импортозамещающую программу по производству контейнеров, чтобы снизить объем их закупок в Китае. Об этом сообщил в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума посол Белоруссии в Москве Дмитрий Крутой.

"Производство контейнеров как альтернатива Китаю: очень большое раздражение у президентов [двух стран] вызвала эта повестка на последнем Высшем Госсовете, когда обсуждалось импортозамещение и приводили примеры подобных проектов. Неужели у нас нет технологических заделов, есть свое сырье, своя энергетика, неужели мы не сможем сделать конкурентный продукт в рамках Союзного государства и побороться с китайцами?" - рассказал посол.

По его словам, "учитывая колоссальный, взрывной рост логистических поставок в морские порты России, транзитом в Китай, спрос на контейнеры сейчас огромный".

"Я даже с рядом регионов российских, где есть соответствующие компетенции, в рамках формирования союзной программы импортозамещающей по контейнерам проводил переговоры, чтобы глубже понять, какие там тонкости и нюансы", - сказал он.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.