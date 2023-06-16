Белоруссия и российские регионы обсуждают совместные проекты в области производства БПЛА

Посол республики в Москве Дмитрий Крутой привел в пример переговоры с главой Якутии, в рамках которых обсуждались проблемы расстояний, а также доставки грузов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Белоруссия обсуждает с регионами России совместные проекты в области создания беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума посол Белоруссии в Москве Дмитрий Крутой.

"Стоит выделить тему беспилотного транспорта, причем и гражданского назначения, и военного. Например, с главой Якутии мы обсуждали проблему расстояний, доставки грузов, и он похвалил те модели беспилотников, которые уже созданы в Беларуси. Мы договорились, что, может быть в рамках какого-то общего совместного предприятия, например, в Якутии, покажем успешный интеграционный кооперационный проект", - сказал он.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.