"Россети" и СПбГЭУ договорились о сотрудничестве по юридическим и кадровым вопросам

Ключевыми направлениями сотрудничества станут совместная работа над нормативными правовыми актами, внедрение научных разработок вуза в деятельность компании, проведение совместных исследований и реализация образовательных, научно-практических и социальных программ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. "Россети" и Санкт-Петербургский государственный экономический университет (СПбГЭУ) на полях Петербургского международного экономического форума заключили соглашение, направленное на координацию действий при подготовке предложений по совершенствованию законодательства РФ. Об этом говорится в сообщении холдинга.

Документ подписали заместитель генерального директора по правовому обеспечению компании Даниил Краинский и ректор вуза Игорь Максимцев.

Среди ключевых направлений сотрудничества - совместное рассмотрение, разработка, согласование проектов нормативных правовых актов, экспертиза документов и проектов, внедрение научных разработок и результатов изысканий преподавателей и студентов СПбГЭУ в деятельность группы "Россети", проведение совместных исследований, реализация образовательных, научно-практических и социальных программ.

Также в рамках соглашения стороны намерены взаимодействовать по вопросам, связанным с подготовкой кадров, разработкой и актуализацией профессиональных стандартов для сетевого комплекса.

"СПбГЭУ - один из крупнейших учебных и научных центров России, обладающий мощной экспертизой. Выпускники университета работают во многих крупных компаниях, включая группу "Россети", добиваются высоких результатов. Подписанное соглашение позволит вывести наше сотрудничество на качественно новый уровень, расширить направления партнерства. Одной из приоритетных задач станет проработка совместных предложений по совершенствованию нормативной базы, регулирующей деятельность сетевого комплекса", - приводятся в сообщении слова Краинского.

"Широкая сеть деловых партнеров позволяет наращивать объемы научных исследований, практикоориентированность образовательных программ. Мы заинтересованы в подготовке высококвалифицированных специалистов и реализации новых проектов, особенно в таких сферах, как экономика и право в энергетике. Соглашение с группой "Россети" закладывает фундамент для синергетических решений и инициатив", - отметил Максимцев.

О компании

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав группы входят 43 дочерних и зависимых общества, в том числе 16 распределительных сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.

О форуме

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.