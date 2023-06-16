В Госдуме заявили о возможности закрепить "частичную занятость" поправками в ТК РФ

По словам главы комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, в первую очередь эта инициатива касается женщин, находящихся с отпуске по уходу за ребенком

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Понятие "частичной занятости" можно закрепить в российском законодательстве, внеся изменения в Трудовой кодекс. Об этом заявил ТАСС в пятницу глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

Президент России Владимир Путин, выступая в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), предложил распространить выплаты по уходу за ребенком-инвалидом и на тех, кто работает в формате частичной занятости. Глава государства призвал дать четкое определение такому формату в законодательстве и поручил парламенту "как можно быстрее принять соответствующие нормы".

"Мне кажется, что это все-таки [нужно отразить в поправках] в Трудовом кодексе и в корреспондирующих нормах", - сказал парламентарий на полях ПМЭФ.

По словам Нилова, в первую очередь частичная занятость касается женщин, находящихся с отпуске по уходу за ребенком. "Женщина имеет право работать, но не полный рабочий день, то есть частично работать. Вот здесь есть определенный пробел непонятный, что такое частично. Она может на 15 минут раньше уходить, это частичная занятость? <...> Вопрос не урегулирован", - пояснил депутат, добавив, что в профильных думских комитетах сейчас готовятся ко второму чтению законопроекты, связанные с этой темой.

Нилов не исключил, что на фоне предложения президента именно эти инициативы будут ко второму чтению скорректированы, чтобы максимально быстро решить поставленную задачу.