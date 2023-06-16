В Адыгее будут повышать кадровый потенциал региона вместе с "Синергией"

Глава региона Мурат Кумпилов отметил, что республика взаимодействует с ведущими вузами страны, формируя эффективную инфраструктуру поддержки талантливой молодежи

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Власти Адыгеи будут работать над повышением кадрового и научного потенциала республики совместно с корпорацией "Синергия". Это подразумевает подписанное в пятницу в рамках Петербургского международного экономического форума соглашение о сотрудничестве.

"Сотрудничество с "Синергией" будет способствовать дальнейшему росту кадрового и научного потенциала республики, развитию инновационной и инвестиционной привлекательности Адыгеи", - сказал глава региона Мурат Кумпилов, подписавший документ.

Он отметил, что власти республики взаимодействуют с ведущими вузами страны, формируя эффективную инфраструктуру поддержки талантливой молодежи. "Нам важно создавать конкурентную образовательную среду", - заметил Кумпилов.

В его пресс-службе пояснили, что отдельным аспектом сотрудничества станет бизнес-образование для самозанятых и предпринимателей Адыгеи за счет предлагаемых "Синергией" 69 обучающих программ, рекомендованных Минэкономразвития РФ.

Также партнерство предполагает повышение квалификации госслужащих республики, доступ для молодежи к бесплатному онлайн-сервису профориентации, программам допобразования для школьников. Последние смогут познакомиться с современными профессиями, пройти курсы программирования, принять участие в чемпионате по спортивному программированию. "Также в соглашение вошли проекты, направленные на развитие туризма, содействие экспорту, проведение форумов и фестивалей, внедрение "умных" технологий в инфраструктуру городов, пропаганду спорта", - заключили в пресс-службе.