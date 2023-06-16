Сбер обсуждает создание национальной платформы киберзащиты от телефонных мошенников

Председатель правления Сбербанка сообщил, что инициативу поддержали многие кредитные организации и Роскомнадзор

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Сбер обсуждает с участниками рынка и регуляторами создание национальной платформы киберзащиты от телефонных мошенников. Об этом сообщил журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

"Мы сегодня обсуждаем с коллегами создание национальной платформы киберзащиты от телефонных мошенников. Мы нашли поддержку этого предложения. Сейчас ведутся активные консультации по вопросам, как построить эту платформу, какая будет выбрана архитектура. Нас поддерживают многие кредитные организации в этой связи, нас поддерживает Роскомнадзор и в целом другие регуляторы, поэтому вопрос лишь только времени", - сказал он.

Кузнецов также отметил, что в "Сбере" считают, что эта платформа должна быть под эгидой государства, в случае кредитных организаций - под эгидой Сбербанка.

О форуме

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.