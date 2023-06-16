"Газпром" собирает исходные данные для проектирования газопровода "Волхов - Мурманск"

Первая линия завода может заработать в 2027 году, вторая - в 2029 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Глава "Газпрома" Алексей Миллер и губернатор Мурманской области Андрей Чибис в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали соглашение о намерениях по газоснабжению и газификации Мурманской области. В частности, "Газпром" собирает исходные данные для проектирования магистрального газопровода "Волхов - Мурманск", говорится в сообщении холдинга.

В соответствии с поручением президента России Владимира Путина "Газпром" прорабатывает вопросы подачи газа потребителям региона. По условиям соглашения, правительство региона разработает прогнозный топливно-энергетический баланс области. "Газпром" же скорректирует генеральную схему газоснабжения региона и определит оптимальный вариант его газификации.

"В настоящее время компания выполняет сбор исходных данных для проектирования магистрального газопровода "Волхов - Мурманск", - отметили в компании.

Ранее глава "Газпром межрегионгаза" Сергей Густов сообщил ТАСС, что строительство газопровода "Волхов - Мурманск", который "Новатэк" называл необходимым для реализации проекта "Мурманский СПГ", начнется в этом году

"Новатэк" изучает возможность строительства "Мурманского СПГ" из трех линий по 6,8 млн тонн каждая. Первая линия завода может заработать в 2027 году, вторая - в 2029 году. "Мурманский СПГ" может использовать электроэнергию с профицитной Кольской АЭС, а газ с завода - вывозиться танкерами без ледового класса. Как заявляла компания, для принятия инвестрешения по "Мурманскому СПГ" требуется строительство газопровода "Волхов - Мурманск" примерно в 1300 км, который будет обеспечивать проект ресурсами.