Эксперт: маркировка помогает государству и бизнесу дополнительно получить миллиарды рублей

Директор центра экономической экспертизы НИУ ВШЭ Марсель Салихов отметил, что масштабы растут и в тех товарных группах, для которых планируется введение обязательной маркировки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Система маркировки позволяет получить государству и бизнесу дополнительный экономический эффект, оцениваемый в сотни млрд рублей, при этом добавленная стоимость маркированных товаров составляет около 6 млрд рублей. Об этом рассказал директор центра экономической экспертизы НИУ ВШЭ Марсель Салихов , выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"По данным непубличного исследования Высшей школы экономики, те товарные группы, которые сейчас охватывают требования по обязательной маркировке, их валовая добавленная стоимость составляет 4-6 триллиона рублей - это большие цифры.<...> Те аналитические возможности, которые предоставляет система маркировки, они позволяют как государству, так и бизнесу получить для себя положительный экономический эффект в сотни миллиардов рублей", - отметил Салихов на сессии "Цифровая точка роста: как маркировка меняет бизнес-климат".

По его словам, масштабы растут и в тех товарных группах, для которых планируется введение обязательной маркировки, в них валовая добавленная стоимость составляет дополнительные 4,4 трлн рублей.

Система "Честный знак" внедрена в России с 2019 года для противодействия незаконному обороту товаров. Она охватывает молочную продукцию, бутилированную воду, лекарства, табак, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи и фотоаппараты. С 1 апреля 2023 года началось поэтапное внедрение маркировки пива и слабоалкогольных напитков. Также в настоящее время проводятся эксперименты по маркировке медицинских изделий, безалкогольных напитков и икры.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.