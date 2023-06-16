Президент Алжира пообещал инвесторам из РФ возможности для выгодного вложения капиталов

Абдельмаджид Теббун заявил, что Алжир превратился в очень важное направление для инвестирования

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Инвесторы из зарубежных стран, в том числе из России, получат льготы и возможности для выгодного вложения капиталов в Алжире. Об этом заявил в пятницу алжирский президент Абдельмаджид Теббун, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Мы приглашаем инвесторов из всех стран мира, в том числе из России. Мы дадим им многочисленные льготы и создадим возможности для выгодного вложения капиталов", - подчеркнул он.

"Алжир превратился в очень важное направление для инвестирования. Правительство прилагает усилия и дает льготы для привлечения инвестиций. Мы выдвинули очень привлекательный план для развития сельского хозяйства, энергетической сферы и различных отраслей промышленности. Мы вкладываем средства в развитие зеленой энергетики, мы стремимся сохранить природу, противостоять изменениям климата", - отметил Теббун.

"Алжир входит в небольшую группу африканских стран, практически не имеющих долгов. А рост ВВП в нашей стране составляет 4,3%, и этот показатель гораздо выше, чем в окружающих нас странах. Темпы роста будут быстро развиваться благодаря тому, что мы приняли новый закон об инвестициях, который предоставляет значительные льготы и обеспечивает защиту инвесторам", - заявил он.

"После принятия этого закона бы примем целый ряд практических мер, и эти меры будут действовать в течение 10 лет, чтобы привлечь инвесторов, чтобы они были спокойны за свои прибыли и капиталы", - подытожил Теббун.