Липецкая область в рамках ПМЭФ привлекла почти 22 млрд рублей инвестиций

В общей сложности область подписала 27 соглашений

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Почти 22 млрд рублей инвестиций привлекла Липецкая область в рамках Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщил в пятницу журналистам губернатор региона Игорь Артамонов.

В общей сложности область подписала 27 соглашений. "Реализация соглашений даст региону 1 тыс. 750 новых рабочих мест, объем инвестиций составит почти 22 млрд рублей", - сказал Артамонов.

По его словам, в большинстве своем документы регламентируют строительство новых производств на территории региона или развитие уже действующих.

"Также были подписаны соглашения по развитию IТ и искусственного интеллекта, работе зарядных станций для электромобилей, новых направлений в образовании и сервисов для жителей области", - заключил Артамонов.