Компания из ОАЭ инвестирует около 1,4 млрд рублей в производство напитков в Подмосковье

На предприятии создадут 50 рабочих мест

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Компания "Гулбахар Рус" из ОАЭ планирует запустить производство энергетических напитков в Московской области в 2025 году, инвестиции в проект оцениваются в 1,4 млрд рублей. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

Соглашение о реализации на территории региона производства энергетических напитков было заключено на Петербургском международном экономическом форуме в пятницу между Московской областью и компанией "Гулбахар Рус" из ОАЭ.

"Компания "Гулбахар Рус" инвестирует в запуск предприятия по выпуску напитков 1,4 млрд рублей. Производственную деятельность на новом заводе компания планирует начать уже во II квартале 2025 года. На предприятии будет создано 50 рабочих мест", - привели в тексте слова зампреда правительства - министра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерины Зиновьевой.

Поясняется, что к реализации инвестиционного проекта компания планирует приступить в III квартале 2023 года.

"Мы уже имеем опыт работы в России: в 2019 году компания реализовала крупный проект в Ярославской области. Сегодня мы готовы расширить свою деятельность - запустить производство энергетических напитков и выйти на крупнейший в России потребительский рынок за счет нового инвестпроекта в Московской области. Хорошие стартовые условия обеспечивают проекту хорошие инвестиционные перспективы", - отметил учредитель ООО "Гулбахар Рус" Вахид Улла Хабиби, его слова приводит пресс-служба.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.