В Пулково заявили, что для роста зарубежного пассажиропотока нужны электронные визы

По словам гендиректора аэропорта Леонида Сергеева, также необходимы соглашения с иностранными авиакомпаниями по предоставлению седьмой свободы воздуха

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Основные условия для роста пассажиропотока аэропорта Пулково в текущих условиях - введение электронных виз для въезда в страну, а также соглашения с иностранными авиакомпаниями по предоставлению седьмой свободы воздуха, рассказал в интервью ТАСС на площадке ПМЭФ генеральный директор управляющей компании аэропорта "Воздушные ворота северной столицы" Леонид Сергеев в пятницу. По итогам 2022 года Пулково обслужило 2,4 млн международных пассажиров, в этом году ожидается 3 млн, рекорд был в 2019 году - 7 млн.

"Есть два важных условия - это электронные визы для иностранцев и так называемая "свобода воздуха" для авиакомпаний, когда они могут летать по миру и России почти без ограничений. Если эти две задачи решить, убрать препятствия - нас ждет большой рост", - отметил Сергеев.

Он пояснил, что в 2019 году Пулково обслуживало преимущественно европейские направления. При условии, что европейский рынок насчитывает около 751 млн потенциальных пассажиров, в том рекордном году аэропорту удалось обеспечить полеты для 7 млн человек. Сейчас же для Пулково и сотрудничающих с аэропортом авиакомпаний остается открытым рынок в 3,5 млрд потенциальных пассажиров.

"Сейчас перед нами остается рынок в 3,5 млрд потенциальных пассажиров в других частях мира. Упростив им условия для полетов по России - мы можем обеспечить очень большой рост пассажиропотока", - добавил Сергеев.

Степень свободы воздушного пространства - это наборы правил по нахождению самолетов авиакомпании одной страны в воздушном пространстве другого государства. Седьмая степень позволяет перевозить пассажиров и грузы между двумя странами без посадки в стране регистрации перевозчика. Сергеев напомнил, что аэропорт Пулково уже имеет опыт обслуживания пассажиров по электронным визам и работы с седьмой степени свободы воздуха.