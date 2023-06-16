Россия не предоставляла Пакистану специальных скидок на поставку нефти

Глава Минэнерго Николай Шульгинов сообщил, что поставки идут в валютах дружественных стран, в дальнейшем рассматривается и вариант бартера

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Россия поставляет нефть в Пакистан на общих условиях, особой скидки для страны нет. Поставки идут в валютах дружественных стран, в дальнейшем рассматривается и вариант бартера, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов.

"Да, поставки нефти в Пакистан начались, специальной скидки не предусмотрено - для Пакистана она складывается точно так же, как и для других потребителей. Мы считаем, что Пакистан для нас такой же важный партнер, как и Индия", - отметил он.

Шульгинов напомнил, что недавно Пакистан получил первую партию российской нефти, в дальнейшем будут еще поставки.

"Мы договаривались, что оплата будет осуществляться в валютах дружественных стран. Вопрос бартерных поставок также обсуждался, но решения пока нет", - сказал министр.

По его словам, отдельно по поставкам нефтепродуктов стороны не договаривались, так как в Пакистане есть НПЗ, и в зависимости от потребностей страна покупает нефть или нефтепродукты.

"По экспорту СПГ - пока не нашли понимания по ценам. Разговоры вели о долгосрочных контрактах, но пока все же речь идет о спотовых поставках. Спотовые цены на газ сейчас высоки", - отметил Шульгинов.