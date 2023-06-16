Во Владимирской области запустят пилотный проект по выращиванию голубики

Объем инвестиций в проект составит около 3,5 млрд рублей

ТАСС, 16 июня. Пилотный проект по выращиванию голубики, брусники и клюквы запустят в Киржачском районе Владимирской области, соответствующее соглашение было подписано в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме. Объем инвестиций в проект составит около 3,5 млрд рублей, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Авдеев.

"Сегодня на ПМЭФ подписали с компанией "АргоПлант" инвестсоглашение о создании первой в России научно-практической отрасли по выращиванию и селекции голубики, брусники и клюквы в Киржачском районе", - написал губернатор.

По его словам, инвестпроект будет воплощаться в 2023-2028 годах, выход на проектную мощность планируется в 2025 году. Ожидаемые объемы производства - более 5 тыс. тонн голубики в год. "Ожидаем хороший экономический эффект и для района, и для области. Общий объем инвестиций в проект составит около 3,5 млрд рублей. Производство откроет для киржачан 300 новых рабочих мест", - добавил Авдеев.

Кроме того, на ПМЭФ было подписано соглашение с компанией "Гравис" о создании производства промышленной окраски рулонного металла в Александровском районе. Компания планирует развернуть производство в 2023-2025 годах, на проектную мощность выйти в 2024-м. Общий объем инвестиций - около 400 млн рублей, будет создано 150 новых рабочих мест.

Компания "Прод Лайн Групп" в ближайшие годы планирует построить на территории опережающего развития "Камешково" завод по изготовлению продуктов быстрого приготовления. Объем инвестиций в проект составит около 630 млн рублей, будет создано 120 рабочих мест.