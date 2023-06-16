Президент Алжира заявил, что мир переживает "холодную экономическую войну"

Абдельмаджид Теббун отметил, что никакие события не смогут заставить Россию пересмотреть ее курс

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун считает, что мир переживает новую "холодную экономическую войну", но никакие события на ее фоне не смогут заставить Россию пересмотреть ее курс.

"Сегодня мы видим новую холодную, необъявленную войну, экономическую войну. Она неестественна сама по себе <…> никто не может заставить вас отказаться от вашего курса", - отметил глава североафриканской страны на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

После начала российской специальной военной операции на Украине страны Евросоюза значительно расширили санкции против России. На сегодняшний день приняты уже десять санкционных пакетов. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления РФ - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.