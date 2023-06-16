Песков: РФ и раньше развивала отношения с Азией, "российский орел смотрит в две стороны"

Пресс-секретарь президента назвал Китай, Иран и Индию непростыми, но важными партнерами России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал Китай, Иран и Индию непростыми, но важными партнерами России, для взаимодействия с которыми сейчас открылись новые горизонты.

"Есть свои сложности, это непростые партнеры, к ним надо привыкать, а они должны привыкнуть к нам, мы должны нарастить объем отношений с тем, чтобы возникла атмосфера действительно взаимного доверия", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопросы в студии Российского экспортного центра "Сделано в России" во время Петербургского международного экономического форума. По его оценке, уже сейчас можно сказать, что "потенциал очень большой, он далеко не исчерпан, еще работать и работать".

При этом Песков указал, что Китай, Индия и Иран для России были и являются партнерами. "Для нас они были партнерами и раньше, все-таки наш орел смотрит в две стороны", - напомнил пресс-секретарь президента об изображении на российском гербе. По его словам, "с Китаем были амбициозные планы по развитию взаимодействия еще до того, как произошло обрушение отношений с Западом". "А сейчас сам бог велел, как говорится, поэтому открываются новые горизонты", - считает представитель Кремля.