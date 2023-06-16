Хинштейн заявил, что ему неизвестно о пилотных испытаниях суверенного интернета в РФ

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи считает, что "это решение в текущий момент нереализуемо не с технической точки зрения, а из-за разных других причин"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил в пятницу ТАСС, что ему ничего неизвестно о якобы запланированном в России пилотном испытании суверенного интернета.

Ранее "Ведомости" сообщили со ссылкой на зампреда профильного думского комитета Андрея Свинцова (ЛДПР), что в России до конца 2023 года планируется провести пилотное испытание суверенного интернета, который будет доступен россиянам лишь по персональному идентификатору.

"Мне ничего неизвестно об этих испытаниях. Тем более что какие здесь, собственно, испытания могут быть? Технологически обеспечить это решение? Для этого не надо никаких испытаний проводить. Но мне думается, что этот тезис не основан на реальной картине, о том, что до 2023 года, как впрочем до 2024 или до 2025 года в России появится интернет по паспорту, мне ничего неизвестно", - сказал Хинштейн, на полях Петербургского экономического форума.

Депутат считает, что "это решение в текущий момент нереализуемо не с технической точки зрения, а из-за разных других причин".

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.