Песков: продвижение бренда "Сделано в России" повысит доверие и уважение к РФ в мире

Пресс-секретарь президента отметил, что многие отечественные компании были игроками на зарубежных рынках, но не всегда они ассоциировались с Россией

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высоко оценил важность и актуальность продвижения бренда "Сделано в России".

"Конечно, на национальном уровне очень трудно переоценить значение такого бренда как "Сделано в России", потому что наши компании не могут полноценно существовать без экспортного потенциала. Но чтобы их продвигать на зарубежных рынках, мы должны продвигать, во-первых, их принадлежность к России", - сказал он на полях ПМЭФ, отвечая на вопросы в студии Российского экспортного центра.

Он отметил, что многие отечественные компании были игроками на зарубежных рынках, но не всегда они ассоциировались с РФ. "Сейчас именно развитие этого бренда будет давать более сильные конкурентные преимущества нашим компаниям, и это будет способствовать укреплению имиджа нашей страны", - добавил пресс-секретарь.

"Коллективный Запад - это меньшая часть мира по сравнению с большей частью мира, а большая часть мира - как раз там, где мы сейчас играем, там, где мы сейчас заинтересованы в развитии бренда "Сделано в России", - подчеркнул Песков. "Все основывается на экономике, и как только мы заставим их [другие страны] поверить в бренд, в хорошем смысле слова заставим, потому что мы именно отстаиваем принципы, когда никого не нужно заставлять, и это непозволительно, когда мы конкурентно продвинем наш бренд "Сделано в России", тогда и к нашей стране будет больше расти доверие, уважение и вера в нашу искренность", - заключил Песков.