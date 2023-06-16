В Чувашии приняли концепцию устойчивого развития в контексте "зеленой" экономики

Все это будет способствовать привлечению в республику инвестиций и повышению конкурентоспособности территорий, заявил глава республики Олег Николаев

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Власти Чувашии реализуют концепцию устойчивого развития в контексте "зеленой" экономики, которая позволит повысить конкурентоспособность региона для инвесторов. Об этом в пятницу сообщил глава республики Олег Николаев в ходе экспертного диалога "Устойчивое развитие и "зеленая" экономика в призме региональной повестки", который вошел в программу Петербургского международного экономического форума.

"В этом году мы приняли концепцию устойчивого развития. Это система взглядов на базовые принципы, цели, задачи, приоритетные направления и механизмы устойчивого развития Чувашской Республики в контексте "зеленой" экономики. Все это будет способствовать привлечению в республику инвестиций и повышению конкурентоспособности территорий", - сказал он.

Дорожная карта по реализации концепции уже принята. "Концепция устойчивого развития обеспечивает нам решение многих задач и соответствующих коммуникаций в обществе. Поэтому мы этим занимаемся, и очень рады, что нам, прежде всего, удается менять качество жизни людей. Ну и, если где-то нам удается создать лучшие практики, конечно, мы ими с удовольствием делимся и рассказываем всем нашим коллегам", - пояснил Николаев.

По словам главы Чувашии, республика получила хороший эффект от реализации проекта "Энергоэффективный регион". "Через создание цифрового двойника энергохозяйства одного из районов мы, с одной стороны, обеспечиваем четкое регулирование перетоков электроэнергии, в зависимости от напряженности, мы можем их перенаправить. Но самое главное - потребитель никогда не чувствует ущерба от каких-то инцидентов, а аварийные бригады приезжают точно на место инцидента, понимая размер и характер ущерба, и быстро возмещают эти затраты", - подчеркнул он.

Николаев добавил, что концепция позволяет правительству республики посмотреть вперед в целом, на перспективу нескольких лет. "А самое главное - бизнес видит инвестиционные ниши. Люди понимают, что будет меняться в жизни, и могут выбирать место жительства и строить свои планы", - уточнил глава Чувашии.