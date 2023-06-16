В Минстрое планируют, что "мебельная" ипотека может заработать в РФ до конца 2023 года

По словам замминистра ведомства Никиты Стасишина, программа даст возможность поддержать отрасль мебельных производителей, снизить стоимость товаров и получить квартиры для граждан на комфортных условиях

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Механизм, позволяющий включать в тело займа по ипотеке встраиваемую мебель, двери и окна, может заработать в РФ до конца 2023 года. Об этом ТАСС в пятницу сообщил замминистра строительства РФ Никита Стасишин в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"Мы планируем, что до конца 2023 года он должен заработать. Это даст возможность поддержать отрасль мебельных производителей, снизить стоимость мебели и получить квартиры для граждан на комфортных условиях", - сказал он.

Так, в феврале 2023 года глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин обратился к президенту России Владимиру Путину с инициативой включить российскую меблировку квартир в тело ипотеки при покупке жилья в новостройке. Глава государства дал поручение правительству совместно с ДОМ.РФ при участии ЦБ и Агентства по страхованию вкладов (АСВ) рассмотреть такую возможность в части встраиваемой мебели, окон и дверей. По мнению Минстроя, этот подход позволит обеспечить дополнительный спрос граждан на отечественную продукцию.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. Он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.