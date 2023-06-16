"Газпром СПГ технологии" вложит 6 млрд рублей в завод по сборке тягачей под Рязанью

Инвестор приступит к строительству в 2023 году

ТАСС, 16 июня. Строительство завода по сборке грузовых машин-тягачей начнется в индустриальном парке "Рязанский" в 2023 году, соответствующее соглашение было подписано в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме. Компания "Газпром СПГ технологии" вложит в проект 6 млрд рублей, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"16 июня на ПМЭФ-2023 заключено соглашение о сотрудничестве между правительством Рязанской области и ООО "Газпром СПГ технологии". Документ подписали губернатор Павел Малков и учредитель компании Алексей Кахидзе. <…> Речь идет о строительстве в индустриальном парке "Рязанский" завода, который будет специализироваться на сборке грузовых машин-тягачей и их оснащении под работу на сжиженном газе", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе, к строительству нового завода инвестор приступит уже в этом году, в целом на реализацию проекта он направит 6 млрд рублей.

Кроме того, соглашение о сотрудничестве укрепляет и расширяет взаимодействие между правительством региона и ООО "Газпром СПГ технологии". В прошлом году в рамках первого контракта компания приступила к строительству в Пронском районе завода по производству сжиженного природного газа. "Проектирование первой очереди предприятия находится на завершающей стадии, земельный участок определен", - отметили в пресс-службе.

Параллельно инвестор взял на себя обязательство поэтапно формировать на территории всех муниципальных образований региона сбытовую и сервисную инфраструктуру. В рамках соглашения будут реализованы проекты развития СПГ-инфраструктуры, что будет способствовать более динамичному переходу на использование сжиженного природного газа на транспорте.