Заключенные Астраханской областью на ПМЭФ контракты по АПК создадут 2 тыс. рабочих мест

На территории региона создадут производство по выращиванию овощной продукции по программе импортозамещения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Соглашения в сфере агропромышленного комплекса с общим объемом инвестиций 20 млрд рублей, заключенные на полях Петербургского международного экономического форума, позволят с открытием новых сельхозпредприятий в Астраханской области создать 2 тыс. рабочих мест. Об этом сообщил в своем Telegram-канале в пятницу губернатор региона Игорь Бабушкин.

Кроме того, на территории региона будет создано производство по выращиванию овощной продукции по программе импортозамещения.

"Проведенные встречи и переговоры оказались результативными: мы подписали ряд соглашений в сфере агропромышленного комплекса с общим объемом инвестиций 20 млрд рублей. В ближайшие годы в Астраханской области будет создано несколько сельхозпредприятий с 2 тыс. рабочих мест", - написал Бабушкин.

Как уточнили журналистам в пресс-службе губернатора, в рамках соглашений к 2031 году на территории региона также появится агрокомплекс замкнутого цикла по производству высококачественных кормов для сельскохозяйственных животных. Ключевая особенность проекта - полное отсутствие аналогов на российском рынке продуктов переработки люцерны, которые бы соответствовали требованиям международного стандарта. Кроме того, соглашение о сотрудничестве для улучшения инвестиционного климата в регионе подписано с президентом Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александром Шохиным.

"РСПП окажет региону содействие в улучшении инвестиционного климата, поддержке значимых инвестиционных и социально-экономических проектов и реализации стратегии социально-экономического развития. Также стороны договорились о продвижении специализированного инвестиционного портала", - говорится в сообщении с уточнением, что в рамках документа в Астраханской области будет внедрен региональный инвестиционный стандарт.

Ранее со ссылкой на пресс-службу главы региона сообщалось, что благодаря заключенным на ПМЭФ соглашениям в Ахтубинском районе Астраханской области до 2028 года появится крупный агрокомплекс по выращиванию и промышленной переработке овощей открытого грунта.