Цивилев заявил, что в Кузбассе практически нивелировали отставание по вывозу угля

Губернатор Кемеровской области отметил, что по итогам I квартала 2023 года отставание сократилось до 130 тыс. тонн

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Отставание от среднемесячных объемов по вывозу угля в Кузбассе сократилось с 290 тыс. тонн по итогам I квартала 2023 года до 130 тыс. тонн по итогам прошедших пяти месяцев. При этом в мае РЖД перевыполнило план погрузки угля в восточном направлении на 350 тыс. тонн, сообщил ТАСС в пятницу губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в кулуарах ПМЭФ-2023.

Как сообщалось ранее, в первом квартале компания РЖД обеспечила вывоз на экспорт 14,8 млн тонн угля из запланированных 15,1 млн тонн, отставание от графика составило 290 тыс. тонн.

"Во втором квартале практически компенсировалось отставание первого квартала. По итогам пяти месяцев имеется отставание от среднемесячных объемов в размере 130 тыс. тонн. Мы выходим на показатели в рамках подписанного соглашения - 53,1 млн тонн по итогам года. Но этот объем уже пять лет никак не меняется. По поручению президента РФ мы должны вывозить больше, мы построили шахты, разрезы, обогатительные фабрики, но были вынуждены уменьшить добычу, потому что мы не можем вывозить", - сказал Цивилев.

При этом, по словам губернатора, на складах продолжают накапливаться остатки угля. Так, на начало июня на складах хранится 20,8 млн тонн угля, что на 2,5 млн тонн выше среднемесячного уровня прошлого года. Тем не менее, угольные компании Кузбасса используют все возможности для сохранения нормального производственного ритма угледобычи и отгрузки готовой продукции не только через дальневосточные порты и погранпереходы, но также через порты Северо-Запада России и Азово-Черноморского бассейна.