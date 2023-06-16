Для городов Кузбасса планируется закупить 120 троллейбусов и трамваев

Регион намерен получить инфраструктурный заем по программе ВЭБ.РФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Кемеровская область планирует по программе ВЭБ.РФ получить инфраструктурный заем для покупки 60 троллейбусов и 60 трамваев. При этом в регионе был значительно обновлен парк автобусов, средний возраст которых теперь составляет четыре года, сообщил ТАСС в пятницу губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в кулуарах ПМЭФ-2023.

"В настоящий момент вопрос получения инфраструктурных облигационных займов под 4,5% годовых по программе ВЭБ.РФ находится в проработке. В рамках этой программы планируется приобрести 60 троллейбусов и 60 трамваев для городов Кузбасса", - сказал Цивилев.

Он добавил, что парк автотранспортных предприятий Кузбасса обновлен более чем на 60% от существующей потребности. Благодаря этому удалось снизить средний возраст автобусов в Кемерове до четырех лет.

При этом планируется продолжить работу по обновлению общественного транспорта в регионе. Так, в Кузбассе утверждена программа комплексного обновления подвижного состава общественного транспорта в 2023-2027 годах, в рамках которой была направлена заявка на участие в федеральной программе предоставления специальных казначейских кредитов на обновление автобусов в малых городах и сельских территориях. Регион рассчитывает получить 900 млн рублей и в 2023 году приобрести 78 новых автобусов, добавил Цивилев.