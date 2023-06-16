Орешкин заявил, что у России и Турции есть хороший потенциал для сотрудничества

Помощник президента РФ напомнил о важных проектах и работах, которые Россия и Турция реализуют во множестве сфер

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Россия и Турция имеют хороший потенциал для развития отношений, который еще предстоит реализовать. Об этом заявил агентству Anadolu помощник президента РФ Максим Орешкин в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Могу однозначно сказать, что мы не реализовали и 50% возможного потенциала нашего сотрудничества. Предстоит еще многое сделать для реализации возможностей, существующих во взаимодействии России и Турции. Мы постараемся сделать это. Я также работаю в этом направлении с коллегами. Есть хороший потенциал на будущее, который еще не реализован", - приводит в пятницу его слова турецкое государственное агентство.

Орешкин напомнил о важных проектах и работах, которые Россия и Турция реализуют во множестве сфер. "Во многих сферах проводится большая работа. Эти сферы известны всем. Продолжаем интенсивно работать по многим направлениям, к примеру, таким как атомная энергетика, взаимная торговля и так далее", - отметил он.