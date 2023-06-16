В Минэнерго заявили, что партнерство с Индией позволило РФ нарастить экспорт нефти

Глава ведомства Николай Шульгинов отметил рост поставок коксующегося угля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Взаимодействие с индийскими партнерами позволило нарастить экспорт российской нефти и нефтепродуктов, а также обеспечить рост поставок коксующегося угля. Об этом говорится в сообщении Минэнерго РФ по итогам встречи главы министерства Николая Шульгинова с государственным министром сталелитейной промышленности Индии Фаганом Сингхом Куласте на ПМЭФ-2023.

"Наше успешное взаимодействие с индийскими партнерами позволило нарастить экспорт российской нефти и нефтепродуктов, а также обеспечить рост поставок коксующегося угля", - отметил Шульгинов, слова которого приводятся в сообщении.

Отдельно стороны обсудили взаимодействие в угольной сфере, в частности реализацию Меморандума о сотрудничестве в области поставок коксующегося угля, который позволит увеличить объемы экспорта в Индию до 40 млн тонн к 2035 году, развитие сотрудничества угольных компаний РФ и Индии по глубокой переработке угля, получению водорода, метанола и производству угольной продукции. Также стороны обсудили возможность заключения долгосрочных контрактов на поставку в Индию антрацита сверхвысокого качества.

О форуме

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.