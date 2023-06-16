В Чувашии создадут центры очистки для использованных отходов

Отходы в центр будут доставлять машины по принципу "Яндекс.такси", сообщил глава республики Олег Николаев

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Использованные отходы в Чувашии будут проходить систему очистки с помощью специальных центров. Об этом в пятницу сообщил глава республики Олег Николаев в ходе экспертного диалога "Устойчивое развитие и "зеленая" экономика в призме региональной повестки", который вошел в программу Петербургского международного экономического форума.

"Мы теперь понимаем, какие технологии надо применять, сколько центров очистки надо построить, которые, с одной стороны, будут обслуживать крупные населенные пункты опорные, но при этом будут служить центрами очистки для нужд близлежащих жителей. Машины по принципу "Яндекс.такси" будут доставлять в этот центр очистки уже использованные отходы", - сказал он.

Николаев добавил, что власти республики разработали четкую систему обращения отходов. "Мы соответствующим образом определили, какая структура должна быть организована, чтобы обеспечить задачи стопроцентной сортировки и максимальной переработки", - уточнил глава Чувашии.

Николаев пояснил, что в республике также выстроена система водоснабжения чистой питьевой водой как населения, так и предприятий. "Ну, и, соответственно, водоотведение без ущерба экологии", - подчеркнул он.

По словам главы Чувашии, власти республики в пятницу на площадке Петербургского международного экономического форума подписали соглашение, которое позволит обеспечить генерацию дополнительных мощностей электроэнергии экологичным образом, но при этом снизить стоимость самого тарифа. "Параллельно решаем вопросы модернизации и опять же снижения затрат на теплоснабжение. Ну и, соответствующим образом обеспечиваем реализацию иных задач в развитии производства и других сегментов жизнедеятельности. Это тоже часть большой энергии энергохозяйства, электротранспорта и других важных моментов", - отметил Николаев.