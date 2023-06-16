РЭЦ: бренд "Сделано в России" будет продвигать малый бизнес за счет сильных компаний

Гендиректор РЭЦ Вероника Никишина сообщила, что программа "Сделано в России" должна быть направлена прежде всего на продвижение тех отраслей, где уже есть первые успешные экспортеры

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Бренд "Сделано в России" поможет продвижению небольших отечественных компаний за рубежом за счет сильных экспортеров. Такое мнение высказала гендиректор Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023), ее слова приводит пресс-служба РЭЦ.

"Бренд "Сделано в России" как клуб производителей продукции высокого качества самых перспективных отраслей за счет участия в нем сильных брендов позволит решать дополнительные задачи, в том числе по продвижению небольших компаний", - сказала Никишина в пятницу в ходе круглого стола "Сделано в России" - знак качества на карте мира".

По словам гендиректора РЭЦ, она рассчитывает, что в этот клуб будут приходить компании, которым страновой геомаркетинг будет нужен как дополнительный инструмент, поскольку, как подчеркнула Никишина, без проактивной работы бизнеса продвинуть ту или иную продукцию не смогут ни РЭЦ, ни государство в целом.

Она добавила, что программа "Сделано в России" должна быть направлена прежде всего на продвижение тех отраслей, где уже есть первые успешные экспортеры. Это могут быть, например, фармацевтика, агропродукция глубокой переработки или молочные продукты, отметила Никишина.

"Мы видим, что сейчас уже есть экспортеры и целые отрасли, которые формируют новое представление о российской продукции за рубежом", - сказала гендиректор РЭЦ.

О форуме

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.