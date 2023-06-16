"Роснефть" и Узбекистан обсудили возможность увеличения поставок нефтепродуктов

Кроме того, в ходе встречи стороны с удовлетворением отметили рост товарооборота между двумя странами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Глава "Роснефти" Игорь Сечин и заместитель премьер-министра Узбекистана Жамшид Ходжаев в ходе встречи на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) обсудили возможность увеличения поставок нефтепродуктов в республику, говорится в сообщении "Роснефти".

"В начале 2023 года президентами России и Узбекистана была поставлена задача по расширению сотрудничества в области энергетики. В этой связи стороны обсудили возможность увеличения поставок нефтепродуктов "Роснефти" в Узбекистан", - отмечается в сообщении.

Кроме того, в ходе встречи стороны с удовлетворением отметили рост товарооборота между двумя странами. Как отмечает "Роснефть", по итогам 2022 года Россия стала крупнейшим торговым партнером Узбекистана с долей 18,6%, рост взаимной торговли составил 26% и превысил $8,7 млрд. "При этом Россия остается одним из основных поставщиков энергоресурсов в Узбекистан с долей в импорте около 32%", - подчеркивается в сообщении.

Встреча с министром энергетики Монголии

На полях ПМЭФ Сечин также встретился с министром энергетики Монголии Баттогтохына Чойжилсурэна. Стороны обсудили поставки российских нефтепродуктов в Монголию, участие российских компаний в модернизации и развитии электроэнергетики этой страны, а также совместные гуманитарные проекты. В "Роснефти" напомнили, что компания работает на монгольском рынке нефтепродуктов с 2005 года, надежно обеспечивая страну топливом.

При поддержке "Роснефти" с 2014 года в российских вузах также осуществляется подготовка монгольских студентов по программам бакалавриата. "В настоящее время 30 человек успешно завершили обучение и получили дипломы бакалавров. Еще 39 человек продолжают обучение", - отмечается в сообщении.

О форуме

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.